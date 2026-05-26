Dickson心水│「朗日自强」突围良机

来到季尾阶段，档位与赛道形势的影响会愈来愈大，拣马时不宜纯计实力，应该观察当日整体形势，审慎选择。

第四场四班1200米，「朗日自强」算是今季勤跑之马，季内十一战获一冠两亚，当中一冠一亚于季初时段取得，某程度反映此驹在四班不算太强，需要等强手未准备好的时候才有权偷袭，故此季尾绝对是突围的好时机。由于勤跑，「朗日自强」现评五十一分，已比赢马时低一分，再看牠大前仗出争谷草千二获亚一役，蹄下败将「博爱先锋」、「有你有我」、「红爱舍」、「仁仁有余」随后都有上佳表现。「朗日自强」今仗回师谷草千二，抽排一档势必拼尽。

第七场四班1200米，「幸运愉快」之前曾经贴过，皆因三月赢谷草千二，事后证实属强组，可惜随后三战皆遇极差形势，这次换上雷神卷土重来，志不在小。

第四场：5朗日自强

第七场：9幸运愉快