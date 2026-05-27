Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「魅力知耀」落班稳胆

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-27 HKT
发布时间：02:00 2026-05-27 HKT

「浪漫勇士」于三冠尾关冠军暨遮打杯成功击败一众对手，登顶成为三冠王。去年「遨游气泡」勇夺三冠，已打破尘封多年记录，令人振奋。不料一年后又再诞生三冠王，而且更是由一匹八岁马克成壮举，实在叹为观止。

第三场四班一六五○米。「魅力知耀」今季一再上名，曾与强手「一定超」、「美丽星晨」及「劲沙尘」等跑近，班底十足。虽然在港仍未开斋，但至少居三班竞争力不俗，上仗抽大外档更遇上天雨下的黏软场地，落败情有可原。前仗正于同程获亚，路程性能有证明，今仗落班强配潘顿，结合形势及级数，可作稳胆。「大千雄心」仍四岁，今季早于千六米取胜，表现续有进步，近来抽档运平平，今场转战谷草加上排四档，以其机动跑法具威胁。「浪漫老挝」近来表现不如人意，换来评分大幅下调。今排黄金一档起步，省脚程有助跑出基本水准，可争位。「瑞祺威枫」难以捉摸，评分新低随时反弹。

第四场四班千二米，拆三组令赛事水准偏弱。「朗日自强」虽届中年，但今季纳入正轨，季初于千四米赢得首捷，近来转战谷草千二亦有新气象，于589场次力追「你知我得」，略略抛离后方路程专家「三强」，表现可人。今仗再次火并「你知我得」，负磅差距纵与当时一样，但换上梁家俊望有更进取发挥。「红爱舍」终于重启胜门，证明仍有班底，最近勇态保持兼今季少跑，体力有优势。「你知我得」颇倚靠阵上形势，幸排好档有望自行领放，布浩荣暂时两捷均于谷中，相信发挥更得心应手。「至合拍」晨课不过不失，胜在体力有优势，QT可拖。

廖浩贤精选

第三场    1 魅力知耀 3 大千雄心
    8 浪漫老挝 10 瑞祺威枫
第四场    5 朗日自强 1 红爱舍
    3 你知我得 7 至合拍

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
13小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
8小时前
星岛消息：屯门新会商会中学校长李卓兴即时停职！爆粗骂保安惹议 校董：表现未符公众期望
01:20
星岛消息：屯门新会商会中学校长李卓兴即时停职！爆粗骂保安惹议 校董：表现未符公众期望
社会
7小时前
李家鼎女友儿子马贯东曾靠母亲金钱接济：户口试过得几蚊 近年夺奖挨出头投资宠物美容学校
李家鼎女友儿子马贯东曾靠母亲金钱接济：户口试过得几蚊 近年夺奖挨出头投资宠物美容学校
影视圈
12小时前
李家鼎与马贯东妈妈相恋20年曾传婚讯 公认Viva为「李师奶」频现身聚会 网民叹：比TVB剧情更离奇
李家鼎与马贯东妈妈相恋20年曾传婚讯 公认Viva为「李师奶」频现身聚会 网民叹：比TVB剧情更离奇
影视圈
10小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
10小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
9小时前
星岛申诉王｜床具连锁店商场搞活动疑聘黑工 直击入境处「放蛇」即场拘4人
申诉热话
6小时前
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
02:05
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
影视圈
13小时前
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
19小时前