廖事如神│「魅力知耀」落班稳胆

「浪漫勇士」于三冠尾关冠军暨遮打杯成功击败一众对手，登顶成为三冠王。去年「遨游气泡」勇夺三冠，已打破尘封多年记录，令人振奋。不料一年后又再诞生三冠王，而且更是由一匹八岁马克成壮举，实在叹为观止。

第三场四班一六五○米。「魅力知耀」今季一再上名，曾与强手「一定超」、「美丽星晨」及「劲沙尘」等跑近，班底十足。虽然在港仍未开斋，但至少居三班竞争力不俗，上仗抽大外档更遇上天雨下的黏软场地，落败情有可原。前仗正于同程获亚，路程性能有证明，今仗落班强配潘顿，结合形势及级数，可作稳胆。「大千雄心」仍四岁，今季早于千六米取胜，表现续有进步，近来抽档运平平，今场转战谷草加上排四档，以其机动跑法具威胁。「浪漫老挝」近来表现不如人意，换来评分大幅下调。今排黄金一档起步，省脚程有助跑出基本水准，可争位。「瑞祺威枫」难以捉摸，评分新低随时反弹。

第四场四班千二米，拆三组令赛事水准偏弱。「朗日自强」虽届中年，但今季纳入正轨，季初于千四米赢得首捷，近来转战谷草千二亦有新气象，于589场次力追「你知我得」，略略抛离后方路程专家「三强」，表现可人。今仗再次火并「你知我得」，负磅差距纵与当时一样，但换上梁家俊望有更进取发挥。「红爱舍」终于重启胜门，证明仍有班底，最近勇态保持兼今季少跑，体力有优势。「你知我得」颇倚靠阵上形势，幸排好档有望自行领放，布浩荣暂时两捷均于谷中，相信发挥更得心应手。「至合拍」晨课不过不失，胜在体力有优势，QT可拖。

廖浩贤精选

第三场 1 魅力知耀 3 大千雄心

8 浪漫老挝 10 瑞祺威枫

第四场 5 朗日自强 1 红爱舍

3 你知我得 7 至合拍