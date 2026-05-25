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甜甜小记│林建康爱儿Edward剑桥毕业

名家专栏
更新时间：18:10 2026-05-25 HKT
发布时间：18:10 2026-05-25 HKT

周三晚谷草赛事，出争第一场五班千二米的「勇敢孖宝」初降五班上阵，前仗牠曾在四班谷草千二米跑第五名，今仗落班而战，或有力跑得接近。

周三晚谷草赛事，出争第一场五班千二米的「勇敢孖宝」初降五班上阵，前仗牠曾在四班谷草千二米跑第五名，今仗落班而战，或有力跑得接近。
周三晚谷草赛事，出争第一场五班千二米的「勇敢孖宝」初降五班上阵，前仗牠曾在四班谷草千二米跑第五名，今仗落班而战，或有力跑得接近。

「勇敢孖宝」由「勇敢」系马主林建康和太太黄宁艳一起养有，小记知道林家近期有一件喜讯，林氏伉俪大儿子Edward最近成功完成英国剑桥大学的硕士学位。林氏伉俪最近亲自前往英国剑桥大学，出席Edward的硕士毕业典礼，林太黄宁艳与小记分享了有关相片，并表示很感恩儿子一直努力学习。

林氏伉俪最近亲自前往英国剑桥大学，出席Edward的硕士毕业典礼。
林氏伉俪最近亲自前往英国剑桥大学，出席Edward的硕士毕业典礼。
Edward (右) 在伦敦大学学院毕业，取得学士学位后，便攻读英国剑桥的硕士学位，经过他的一番努力奋斗，成功完成硕士课程。
Edward (右) 在伦敦大学学院毕业，取得学士学位后，便攻读英国剑桥的硕士学位，经过他的一番努力奋斗，成功完成硕士课程。
Edward (右) 在伦敦大学学院毕业，取得学士学位后，便攻读英国剑桥的硕士学位，经过他的一番努力奋斗，成功完成硕士课程。
Edward (右) 在伦敦大学学院毕业，取得学士学位后，便攻读英国剑桥的硕士学位，经过他的一番努力奋斗，成功完成硕士课程。
Edward在英国剑桥硕士学位毕业，如果「勇敢孖宝」明晚取胜，对于林家来说，更是喜上加喜。
Edward在英国剑桥硕士学位毕业，如果「勇敢孖宝」明晚取胜，对于林家来说，更是喜上加喜。

Edward在伦敦大学学院毕业，取得学士学位后，便攻读英国剑桥的硕士学位，经过他的一番努力奋斗，成功完成硕士课程。林氏伉俪对于儿子成为一个独立及学业有成的青年，都感到很喜悦和感恩。Edward在英国剑桥硕士学位毕业，如果「勇敢孖宝」明晚取胜，对于林家来说，更是喜上加喜。

陈嘉甜

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