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波仔至醒灵活玩│「幸运威龙」赚形势

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-24 HKT
发布时间：02:00 2026-05-24 HKT

第五场实力分子共有四匹：「双星报喜」近两仗转战证明不多的谷草，不排除为重返四班上阵而铺路外，阵上形势也非理想，败勿作准；「光明传承」田草千六米赛绩也算坚实，在养伤其间操练工序未算完全放缓，大闸走势未算差，所以未可完全摒弃；而「大回报」及「旌采」更是新近拥田草千六米赛绩的马。

不过，以上四驹的共通点就是跑法稍为被动，而今场正正前置马偏少，早段步速或会偏慢，对牠们而言并非有利；所以，笔者冷敲一匹或可采取主动跑法的「幸运威龙」。

撇除前仗赛后验出气管多血的败绩外，「幸运威龙」其余两仗并非毫无走势，先是初出跑田草千四米，在步速偏快下走三叠竞跑，其实考验颇大，但末段无溃散之余，只跟沿途贴栏悭脚程的「大回报」距两个马位左右过终点；今仗两驹负磅来回有十二磅差距，计落已有可争之道。

上仗「幸运威龙」虽赚快步速，但被困在马群内欠起动之余，直路鞍上人亦曾甩缰绳等，际遇相对一般之下都持续交出追势，反映气量不俗之余，亦具备质素。体重逾千三磅的「幸运威龙」，赛前于雨中快跳落脚不重，状态明显有进，今仗排三档起步，若可咬守前列竞跑，随时赚形势出冷。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 Q/QP    11 胆拖 1 2 8 10
第五场 WP    1 13 对碰
第九场 Q    5 7 11 复式
混合过关三串七    共179注

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