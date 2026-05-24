亨利拆局│练马师王吼沈集成

上日方嘉柏起孖，终于追过廖康铭暂居第二位，不过几个上游马房都成绩接近，未有任何人占上风。就算暂居榜首的沈集成，只是以1W优势压住方仔，领先地位随时易主。

回说今期形势，「浪漫勇士」列阵遮打杯是全日焦点，沈厩另有十驹配合而来，阵容墟冚唔似玩泥沙，预料应会连场出击，属练马师王正路选择。若想博取较佳分头，吕健威派明星马「樱花酒杯」登场，提防是变倍器！蔡约翰九路兴兵亦似模似样，二人都有可敲之道。

至于重点争分马，十二分目标固然是「浪漫勇士」，另外「华丽再赢」近两仗跑千二都有追势，质新马渐入正轨，照计加程跑千四只会更好；「包装天王」上仗休息两个多月复出赚尽体力，相隔一个月重临，料可继续向好，况且上仗已证实赛事水准偏强，本身是头马，更属强中之强；「浪漫战神」潘顿肯骑，未可抹杀机会。「凌登」上仗胜后一直以逸待劳，其间两试大闸操到足，吼今日复出目标明确。

目标：沈集成

赔率：1.7

全日恶马 第八场：浪漫勇士

练马师王最佳投注时机：第二场前

