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廖事如神│「天星」降班有揸拿

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-24 HKT
发布时间：02:00 2026-05-24 HKT

三冠大事尾关冠军暨遮打杯今日上演，虽然参战马数目不多，但有两匹打吡冠军在阵，亦有日本两驹来挑战。「浪漫勇士」此前只曾于二千四百米一战，正是三年前于同赛仅不敌「将王」，且看今仗能否一举成为三冠王。

第二场云集不少质新马，但多数状态初起，选马范围主要集中于旧马。「岚臣」此程获一冠三位有证明，季内于278场次首捷，亚军「威武年代」再出补中，而「岚臣」本身亦一再于四班顶接近，上仗只败于质新马「劲勇皇驹」，并不失礼，今仗觅得韦纪力执缰，排一档形势颇佳，可作稳胆。「包装明将」一出即胜，推算质素不俗，后来增程依然跑近，于377场次负顶磅而与头马「鼓浪好友」齐抛离后方，赛绩可信，今仗回师四班，纵排大外档亦要提防。「恋爱狂」已与胜时评分接近，最近一仗末段冲势理想，随时杀入一席。「华丽再赢」以三岁马而言，进度理想，出赛及晨课均见力度有进。

第十一场三班千四米，「天星」今季大幅进步曾进军四岁经典系列，可惜表现一般未竟全功，其后于二班表现仅属平平是因季内已连拼多仗，今场降至三班，论班底有回旋余地，而且晨课状态仍理想，结合今场前领马不多，可作半冷胆一博。「一世美丽」甚准绳，跑千四米尤其出色，可惜近来跑法略为被动，成热宜作配脚却不宜倚重。「超劲赤兔」虽已第二季服役，但仍是四岁，略为反复可以理解，今次休息充足，初配潘明辉或有惊喜。「樱花酒杯」上场升班增程加上变化地仍大胜，殊不简单，但硬拼一场兼评分大增，排一档未必合这匹大马发挥，纵有胜望但略有隐忧。

廖浩贤精选

第二场    2    岚臣    1    包装明将
    5    恋爱狂    11    华丽再赢
第十一场    1    天星    5    一世美丽
    6    超劲赤兔    7    樱花酒杯

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