亨利拆局│练马师王吼罗富全

上周三沈集成三W封王，即时跃上练马师榜第一位，争冠行情看涨；环看今日成哥出马五匹，阵容平平无奇，即使赢马也可能止于一W，捧佢练马师王留待下次。

近期马圈热话是冠军练马师谁属，人人都吼实几个上游马房，但留意最近五次赛事，封王练马师分别是韦达、蔡约翰、文家良、叶楚航和沈集成，当中得后者有机会争冠，其余四人皆乘乱而起，愈是聚焦愈死火，正如方仔上次练马师王开盘大热，结果0分收场，唔到你唔服。今期我拣罗富全，佢同样唔似有机会争冠军，众人忽视之下，可能今日轮到佢威！

重点争分方面，「耀宝」上仗末段由头塞到尾，休息近四个月复出，可当热身性质，今次强配潘顿要补镬。「日出东方」配十磅妹用意向好。「天天更好」后劲可靠，若临场跑道有利后追，有助竞争力提升。「超开心」上仗跟前也造最快末段时间，跑千六有余未尽，有望可应付加程二百。「大众福星」胜在强手远去，争三甲无难度。

目标：罗富全

赔率：4.5

全日恶马 第六场：耀宝

练马师王最佳投注时机：第二场前