廖事如神│「飞马座」减磅袁功

三冠尾关冠军暨遮打杯将于下星期上演，亦为本季最后一场一级赛。今季全部一级赛仅香港瓶由海外马「同工之妙」夺得，其余全数均为本地马的囊中物。香港赛马可谓处于一时盛世，且看「浪漫勇士」能否顺利冲击长途三冠。

第四场四班千二米。「禾道丰」初出已能以轻松姿态即胜，质素非凡，翌仗负顶磅增程难度甚高，跑获季军表现及格有余。今仗赛前操练上略有瑕疵，但缺课日数不多，复课试闸表现亮眼，状态不成问题，休息逾两个月后体力充沛，回师赢马路程兼对手水准一般，突破四班指日可待。「星光大道」初出同样有不俗表现，跟守前列于直路上维持走势获季，今仗续配袁幸尧减磅加上档位之助，仍具能力争一位。「你知我宝」前仗初出表现平平，上仗转跑谷草略见进步，近来操练加强下火气有进，排档转佳不容忽视。「天天更好」终踏正轨，近两场获一冠一亚，惜略为被动作配更合。

第六场三班千二米形势稍为混乱。「飞马座」今季出道不久已赢马，361场次击败三班实力马「志满同行」及「健康快车」，赛绩可信，其后转战谷草两战跑近而无威胁，上仗重返田草起步失先机，败有可原，今仗配袁幸尧减十磅且放头马不多，纵排外档仍有望切入领放，若能操控步速稳位望赢。「耀宝」上季两捷后未有承接，今季表现平平，一月更因流鼻血影响进度，惟因养伤而换来体力优势，以其班底仍有望争一席配脚。「星月飞云」进步不大，但胜在甚少输远，现时评分已与上季尾胜时一样，状态维持下仍有竞争力。「杰出雷霆」出道后表现仗比仗好，四岁马仍有上望空间。

廖浩贤精选

第四场 1 禾道丰 4 星光大道

8 你知我宝 10 天天更好

第六场 7 飞马座 1 耀宝

2 星月飞云 10 杰出雷霆

