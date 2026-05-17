波仔至醒灵活玩│「果然侥幸」赚形势

长达九个月的马季，不经不觉已进入最后直路，近期不少季内未胜的赛驹如「大利好运」、「加州勇胜」、「追风」及「奔放」等，练马师们都扭尽六壬转场或把握机会于首本路程求功；始终一季流流长，对于季内仍未胜的马匹，大多厩主都不会坐视不理。因此，剩下最后十多次赛事，在刨马时不妨先将季内未胜马提高评级。

第三场「果然侥幸」去年十月易主后再度投入操练，至二月复出后，其出赛频率转趋正常，健康方面应已回稳。回看季内可于四班千四米跟「君达得」及「岚臣」跑近，在五班应有班利。

再看今场赛事，头磅与尾磅马只相差十一分，「果然侥幸」只需负131磅上阵更见优势；再回看其前仗跑田草千二米的表现，属三甲马中阵上取位际遇较差的一匹，事后看邻近过终点的「机械骑士」、「观万物」之后都可再交出表现，反映赛事水准不俗。

再看上仗严重大利贴栏的偏差，「果然侥幸」走外叠而败，可当作一场回气赛。今仗有领放马在阵，应起码步速正常，预计「果然侥幸」排四档起步阵上形势不俗，力足争取转仓后首场胜仗。

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第三场 WP 1

第四场 二重彩 4 复式胆拖 1 8 10

第七场 Q/QP 1 胆拖 2 4 7 13

混合过关三串七 共188注