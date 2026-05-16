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甜甜小记│「龙文瑞安」拣手货

名家专栏
更新时间：14:45 2026-05-16 HKT
发布时间：14:45 2026-05-16 HKT

资深马主马汉杰在港养过不少马，他喜欢亲力亲为自行物色良驹，例如「龙文鞭影」、他的团体马「当家精彩」等驹都是他拣选回港。其中明日沙田出争第十一场三班千四米的初出马「龙文瑞安」，也是马汉杰的拣手货。

小记访问「龙文」系马主马汉杰，他说:「『龙文瑞安』是我在英国Tattersall 周岁马匹拍卖会买入的，其实此马在英国赢出第二场赛事后，被发现有胀筋现象，我考虑到马儿若然留在英国接受医治，我自己未必能亲身跟进，所以决定把该驹运往香港休息和接受进一步治疗。我感谢黎昭升和他的马房团队对『龙文瑞安』的悉心照料，该驹在十个月后的今天终于能够再次出赛，今次是牠在香港首度出赛，我不会强求成绩，希望马儿健健康康，开心地竞赛。」

陈嘉甜

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