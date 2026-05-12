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卡尔心水│「睿智多宝」舍难取易

名家专栏
更新时间：18:36 2026-05-12 HKT
发布时间：18:36 2026-05-12 HKT

香港没有乐坛，只有娱乐圈，早几年Mirror都未出道嘅时候 ，仿佛连娱乐圈都无埋。不过，近年电视台孕育咗唔少新星，仿佛娱乐圈慢慢地再闹得热哄哄，乐坛春风吹又生！世界好公平嘅，靓仔同歌艺似乎只能二选其一。青春嘅Mirror，唱功唔好要求太多，但其他歌星，个样唔靓仔唔紧要，只要扭转身无人望，有把靓声，就可以「用背脊唱情歌」。

话说卡尔嘅成长年代，乐坛每年有四大传媒颁奖典礼，有人话叱咤颁奖台好难上，其实卡尔认为叱咤嘅门票都好难求。今年卡尔有幸获邀入场睇友台ViuTV嘅Chill Club，现场感受到镜粉嘅热情。赛果都无咩悬念，男歌手奖畀咗姜涛，年度至尊歌曲就《用背脊唱情歌》。现场观众年轻活泼，卡尔有种同世界重新接轨嘅感觉。

第四场「睿智多宝」上场慢步速放头，理论上赚尽形势，但直路冲刺似乎有点吃力，或许黎昭升认为马儿评分见尽，所以特别安排佢转战谷草，排靓档有助跟前走，睇下可否临季尾拉多一次头马。

第四场：3睿智多宝、1劲进驹、5大千气象
第五场：1奔放、6丰辰、8祥胜将军

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