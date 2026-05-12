Ian心水│「闪光灯」转场耀谷中

第四场「睿智多宝」出自香港配种成就出色的「遥远星空」，母系Something Silver曾在满利谷赢千六米。此驹前仗跑田草千六米初尝胜果，上仗沿途领放，仅在末段才被一步不蚀「超开心」追过而屈居亚军，表现仍佳。虽然本身从未在谷草上阵，但牠上年曾试谷闸，已有场地经验，今次凭借三档与主动跑法，实属马胆之选。对手方面，「满洛城」上仗初跑千六米，戴上眼罩兼改为抢放，结果胜两乘许，观乎其赢马表现，估计仍有不少进步空间；今仗虽然缩程出战，但排二档甚好跑，仍具胜望。

第八场「闪光灯」今季七战可四度走入前五名，表现尚可；牠近两仗均受制于外档而影响发挥，今仗缩程跑千二兼转战谷草，由于级数较高，加上季内拼搏不多，或有机会替丁冠豪赢取季内第十四W。对手方面，「小霸王」曾评一百分，如今已自高位大幅回调，除了上仗所负距离较远，其实牠季内整体表现算令人满意；今仗改配获减七磅的黄宝妮，只要早段没有脱节，或有意外惊喜。

第四场：3睿智多宝、10满洛城、7祥胜力驹

第八场：9闪光灯、1小霸王、12盈妍威枫