Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「闪光灯」转场耀谷中

名家专栏
更新时间：18:33 2026-05-12 HKT
发布时间：18:33 2026-05-12 HKT

第四场「睿智多宝」出自香港配种成就出色的「遥远星空」，母系Something Silver曾在满利谷赢千六米。此驹前仗跑田草千六米初尝胜果，上仗沿途领放，仅在末段才被一步不蚀「超开心」追过而屈居亚军，表现仍佳。虽然本身从未在谷草上阵，但牠上年曾试谷闸，已有场地经验，今次凭借三档与主动跑法，实属马胆之选。对手方面，「满洛城」上仗初跑千六米，戴上眼罩兼改为抢放，结果胜两乘许，观乎其赢马表现，估计仍有不少进步空间；今仗虽然缩程出战，但排二档甚好跑，仍具胜望。

第八场「闪光灯」今季七战可四度走入前五名，表现尚可；牠近两仗均受制于外档而影响发挥，今仗缩程跑千二兼转战谷草，由于级数较高，加上季内拼搏不多，或有机会替丁冠豪赢取季内第十四W。对手方面，「小霸王」曾评一百分，如今已自高位大幅回调，除了上仗所负距离较远，其实牠季内整体表现算令人满意；今仗改配获减七磅的黄宝妮，只要早段没有脱节，或有意外惊喜。

第四场：3睿智多宝、10满洛城、7祥胜力驹
第八场：9闪光灯、1小霸王、12盈妍威枫

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
社会
7小时前
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
影视圈
7小时前
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
时事热话
6小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
12小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
2026-05-11 14:04 HKT
连锁烧味店唐顺兴大劈价！叉烧/卤水鸭饭每盒$20 送咸蛋+甜酸菜 限定3分店全日供应
连锁烧味店唐顺兴大劈价！叉烧/卤水鸭饭每盒$20 送咸蛋+甜酸菜 限定3分店全日供应
饮食
6小时前
食足7个钟！尖沙咀$168点心放题 任食72款点心/小菜/粉面饭 免加一茶芥
食足7个钟！尖沙咀$168点心放题 任食72款点心/小菜/粉面饭 免加一茶芥
饮食
7小时前
六旬男女长洲公众码头疑似口交 认有违公德各判80小时社服令 女方：会重新做人
六旬男女长洲公众码头疑似口交 认有违公德各判80小时社服令 女方：会重新做人
社会
2小时前
李蕴前夫罗章冠自封「半个母亲」连环开火 疑寸前妻只顾玩耍图洗白 曾暗示遭背叛
李蕴前夫罗章冠自封「半个母亲」连环开火 疑寸前妻只顾玩耍图洗白 曾暗示遭背叛
影视圈
5小时前
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
2026-05-11 17:55 HKT