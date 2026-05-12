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Dickson心水│「威威父子」评分有利

名家专栏
更新时间：18:31 2026-05-12 HKT
发布时间：18:31 2026-05-12 HKT

刚周末赛事连番爆冷，某程度反映状态弗了大半季的热门马开始疲倦，接下来的赛日，留意评分有利之马为宜。

第一场五班1650米，「威威父子」上季尾屡入三甲，导致今季初评三十九分，经常要负重磅出赛，结果八战只得两次上名，首次为休出配黄宝妮减十磅获季，第二次是上仗配梁家俊负一二六磅获亚，看来负磅对现阶段的「威威父子」来说，确是表现好坏的关键。今次牠回到赢马路程，负一二八磅不算太重，同场亦有「电讯骄阳」及「常常感恩」造步速，只要早段不太落后，有权获冠。

第二场四班1200米，「轻功猛男」在411场次跑三班谷草千二得第五名，该役后上马「友爱心得」和「安泰」随后都继续有好成绩，「轻功猛男」现居四班必有着数，值得捧场。

第一场：9威威父子
第二场：2轻功猛男

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