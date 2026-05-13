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波仔至醒灵活玩│「战宝」体力占优

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-13 HKT
发布时间：02:00 2026-05-13 HKT

截至上个赛日，游达荣今季出马总数已比上季多出十五匹，暂时头马数字则比上季少十场；单睇数字已知胜出率比上季下跌，皆因上季担起了马房头马数字的「光年魅力」、「骏步腾飞」、「颜色之皇」及「一定超」，今季不是评分饱和就是操练上有所停缺。

然而从马养马量来看，现时游厩内不少L布自购马及自购新马仍未上阵，有点似在换血阶段；现时游达荣累积廿六W，位处中游压力不大，不排除稍后或下季初即可抢攻，成绩来个大爆发。

第四场上阵的游厩「战宝」虽然仍是三零部队，但阵上并非毫无走势，先是上季723场次于三班慢步速劣势下有追；今季总场次195初跑谷草，直路上不断换脚也见追势，其后再跑谷草一哩，弯位稍蚀脚程下再度跑近获殿军，亦再无换脚镜头，估计已适应谷草。

再看「战宝」上仗休后复出，弯位抄外叠蚀偏差下，末段收窄与主马群距离，反映状态不俗；查当晚此跑法落败的已有「领创动力」、「巴闭佬」及「午夜快车」等赛驹可再交出表现。属北半球马的「战宝」，近期操练及出赛频率转趋正常，占体力优势下半冷可敲。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 QP 5 胆拖 2 3 7 9
第四场 WP 8
第九场 Q/QP 10 胆拖 1 4 8 9
混合过关三串七 共134注
 

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