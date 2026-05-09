亨利拆局│练马师王吼蔡约翰

近期人人讨论今届冠军练马师谁属，皆因几个前列马房都连日攻势，令局势持续紧凑。细看成绩榜，目前头六位是廖、方、沈、希、吕、蔡，今日都各有恶马列阵，交出头马不足为奇，问题只是谁人赢得较多而已。

其中，预期吕健威的练马师王势成热门，因为「喜庆宝」三战三胜太养眼，而且此驹每逢赢马，当日威哥都顺利封王，显然是马房最佳变倍器！唯一只嫌威哥练马师王势成大热，博冷门我想试试蔡约翰。

今期蔡约翰得五驹列阵，兵力远不及威哥或其他上游仓，但计落各有机会争三甲，练马师王形势下风，但未算无得争，关键是赔率保证有肉食，小注一试实在无妨。

重点争分马方面，「鸿图新星」上仗休息近半年复出，居中蚀跑法都追入Q，开气后有助提升战斗力，今仗是补中良机。「辣得准」上仗段速水准极高，本身负一三五磅，蚀尽三叠望空也得亚军，已显露三班级数，今次升班骤减十八磅，照计应可补中。

目标：蔡约翰

赔率：22

全日恶马 第四场：鸿图新星

练马师王最佳投注时机：第四场前