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波仔至醒灵活玩│「巴闭佬」五班发难

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-09 HKT
发布时间：02:00 2026-05-09 HKT

经过周三泥夜赛后，练马师争冠行情无大变化，笔者身边已有马友进行牙骱战，如拣中谁是冠军就有一顿晚餐落袋；现在落后榜首七场头马的吕健威，仍然是争冠的一分子，是日出马十匹除同程新胜的「手机表劲」、「活力拍档」外，更查过每当有马房新星「喜庆宝」登场的赛日，吕健威都是当日的练马师王。

上述的三驹当然各有优点，但笔者却兵行险着，冷敲一下第三场的「巴闭佬」，牠在167场次于四班田草千四米上名，纵然该仗属群驹齐到终点，但邻近的「龙城强将」及「准辉煌」都是同程实力指标。

再看之后的267场次，「巴闭佬」在初跑谷草的情况下，而该场头二马属季初颇勇锐的赛驹，牠在直路走相对较差的路段，仍然可以冲赢最近于田草千四再入位的「醒目先驹」，足见就算居四班也有一定周旋能力。

近仗一再跑泥地落败，但回看前仗「巴闭佬」走三叠弯入直路，颇蚀脚程及场地偏差下仍有追势，反映近期作战状态不俗；连场泥地赛落败，换来评分比同程入位时减去十四分，现居五班负中磅且排一档起步，已有条件出冷。

波仔灵活玩过关提供：

第三场 Q/QP 8 胆拖 1 2 6 10
第五场 Q/QP 2 3 9 复式
第十场 WP 5
混合过关三串七 共188注
 

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