廖事如神│「手机表劲」摆擂台

刚战沙田全泥赛大利前置马，无轮途程长短，极少马可从后赶上。至于见习生袁幸尧策「超加加」被小组告诫，须接受骑术改进课程。近年不少见习生均有接受相同课程，而且接受课程后表现确有改善，外界毋须放大检视。

第六场四班千四米，有赛绩证明的参战马不多。「文明福星」转至丁冠豪马房后首仗即大胜，诚然「幸运奇兵」跌倒非常不幸，有助「文明福星」赢马，但「文明福星」整体确有进展。马匹过往一直有走规问题，若能贴栏竞跑会大有帮助，继上仗后再排内档起步，依然颇具胜望。「源好运」季初负于「极上纱珑」蹄下那役，是力压三班头马「冷蛙」，可惜增程至千四米后，进度未及，最近数仗则因排外档留后，今场排五档随时变身。「有情有义」跑谷草那仗克服不利形势后上夺冠，证明居五班能力稍超，上仗同样排外档下而交出强横后劲，今场不容忽视。「全神贯注」跑法相对弹性，配见习生袁幸尧若采取主动亦具威胁。

第八场三班千二，「手机表劲」势如破竹，今仗如摆擂台。上场623场次初上三班，轻取一众实力马，姿态兵不血刃，最近晨课快跳及拍草闸走势上佳，状态续有进步；三岁质新马一日千里，赢面高唱入云。「超写意」性格忠心，甚少输远，于603场次略为抢口，耗力较多仍取得第四，今仗初配袁幸尧，轻磅尽放要争一席不难。自购新马「㩒住赢」型格款头不俗，试闸走势有基本水准，虽然插三班难度甚高，凭底质却有权跑近。「富国兄弟」今季赢田草千四加分后不断转程，仍不断接近收奖金，今次评分与胜时接近，加上跑法主动有权争一席。

廖浩贤精选

第六场 7 文明福星 8 源好运

11 有情有义 13 全神贯注

第八场 3 手机表劲 4 超写意

7 㩒住赢 11 富国兄弟

