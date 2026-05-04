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甜甜小记│邓咏琪善有善报

名家专栏
更新时间：14:45 2026-05-04 HKT
发布时间：14:45 2026-05-04 HKT

「魅力」系马主邓咏琪热爱赛马，同时热心公益，她是关怀临终患者机构善宁会的委员及顾问；最近她邀请好友兼「双星报喜」马主文寿强一同参与善宁会主办的慈善活动，齐齐行善。

善宁会成立于1986年，致力提供宁养纾缓「全人」服务，陪伴晚期病人及其家庭走过生命中最艰难的路，给予专业照护与心灵支持。

由善宁会主办的筹款活动第三十三届「登山善行」已于上月廿六日在大潭郊野公园圆满举行；活动吸引了超过300名参加者响应，为晚期病人及其家庭筹集善款，款项已突破一百万港元。善款将全数资助有经济困难的基层家庭，确保晚期病人在挚亲陪伴下，能有尊严、安详地走完人生最后一程。邓咏琪和文寿强充满善心，两人亲力亲为参与「登山善行」，小记祝福这两位善心马主马运亨通。

周三晚沙田举行全泥宴，邓咏琪和家人均有马出赛，「魅力星」和「德心知遇」分别出战第二场及第九场，两驹均新胜而临，今战乘胜追击，有力再取佳绩。

邓咏琪与文寿强。
邓咏琪与文寿强。

陈嘉甜

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