甜甜小记│「火尖枪」天生英勇

早前小记邀蔡咏赞受访，他是「风火轮」、「哪吒」、「友莹仁」及「拣马之皇」的团体马主；当时蔡咏赞提到与不少团体成员都喜欢《哪吒》系列电影，于是成员之一刘学伦提议以「哪吒」作马名，他们更打算以「火尖枪」替下一匹生力军命名，因这是哪吒另一兵器，此马交由贺贤训练。

日前小记再访问蔡咏赞，他向小记分享一段于四月中刊登的纽西兰外电报道，报道指当地良驹To Bravery Born（马会译名为「天生英勇」）将运来香港服役，新主之一正是蔡咏赞。蔡咏赞说：「纽西兰上月中曾报道『天生英勇』 运港服役的消息。我们会以一个新团体购入此马，主力成员也是刘学伦、黄树源和我，其他成员包括胡泽文和张汉奇等，另外亦有资深马主许坤华加入。新团体名叫长玩长有团体，『火尖枪』将由其拥有。」

今年三月七日， 马会越洋转播纽西兰打吡赛马日，「天生英勇」 在表列赛奇伟锦标跑第七后未再上阵；后来纽西兰有报道此马易主的消息，买家为香港马主。蔡咏赞证实他和一班朋友购得「天生英勇」，此驹在外地十一战获四冠，来港后将改名为「火尖枪」，一班马主都期望牠能尽快适应水土，将来有一番作为。

陈嘉甜