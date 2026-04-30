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文杰访问│「首饰天空」方兴未「艾」

名家专栏
更新时间：20:19 2026-04-30 HKT
发布时间：20:19 2026-04-30 HKT

艾兆礼周三停赛一天之后，将于周日刑满复出，届时策八驹出赛。他表示已急不及待再上阵，特别是近期手风正顺，绝不希望因停赛影响势头，何况今战坐骑实力不俗。其中一对蔡厩马「安帝」和「首饰天空」均有备而来，有望取得佳绩。

今季自购马「安帝」(图) 跑过两场之后，上场增程跑二千米，即以一马位之差不敌「友莹光」得季军。
今季自购马「安帝」(图) 跑过两场之后，上场增程跑二千米，即以一马位之差不敌「友莹光」得季军。

今季自购马「安帝」跑过两场之后，上场增程跑二千米，即以一马位之差不敌「友莹光」得季军。相隔四周后再战同程，艾兆礼说：「『安帝』是北半球马，而且在港服役时间不长，能迅速在第三次上阵便上名，可见不但具备良好质素，而且抵港后适应环境甚速。赛后操练循序渐进，目前状态和成熟程度良好，周日再战二千米，可望演出续进，再遇上增至顶磅的『友莹光』，未尝不可反先。」

「首饰天空」(图) 上场久休一年后复出跑千四米，轻易后上赢马。
「首饰天空」(图) 上场久休一年后复出跑千四米，轻易后上赢马。

「首饰天空」上场久休一年后复出跑千四米，轻易后上赢马，周日升上二班增程跑千六米，列阵第八场会员杯，艾兆礼说：「『首饰天空』上场休后复出负顶磅出赛，仍然轻易击败对手。若果牠赛后体力状态回复，今次出战另一胜途千六米，升班骤减十六磅，有利争取连捷。」  特约记者：文杰

特约记者：文杰

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