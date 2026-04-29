廖事如神│「跨境骏马」试准谷战

冠军赛马日曲终人散，三场一级赛全数由本地马守关成功。当中冠军一哩赛开出上季打吡翻版Q，「祝愿」反先「百贺飞驹」而初尝一级赛滋味， 练者廖康铭亦是首度在港赢一级赛。两驹来到五岁仍有进步，前景值得看好。

第二场四班千二，有近绩支持的参战马寥寥可数。「友得盈」为四岁马，上季七战后已降至五班。本季初复出几乎赢马，于029场次让七磅下负于四班再赢的「银刺勇士」，属五班高水准赛事。其后升班两战不果，回师五班即轻取对手。虽然质素可能只属四、五班升降机，但季尾遇四班弱组，加上二档之助随时征服四班。「厨神」上季与今季于此程各赢一仗，今季胜后尝试转战田草及泥地求突破，可惜未如理想，如今评分已比胜时稍低，回师首本路程并重戴赢马配备，值得重视。「可靠大师」上仗水准不俗，已上轨道。「皇帝英豪」体质较弱，今季出赛频率却正常，转仓初出有变数。

第四场同为四班谷草千二，「跨境骏马」上场试准谷草，有望赢马。虽然上场初跑谷草只获第三，但出闸稍慢导致未能跟前，际遇未算理想，最后仍于直路上交出全场最快末段22秒93，绝不失礼。预计今组前领马不多，「跨境骏马」如出闸顺利跟前守好位，再赢一场非难事。「红爱舍」已届中年，战力减退难免，论晨操状态一直有基本水准，但阵上表现仅恰可，今次回配赢马拍档布文，会把握二档优势拼个明白。「祥胜力驹」三捷同程绝对要尊重，转仓后近期即使跑泥地仍近，评分已达有利水平。「闪电星福」今季爆冷一仗石破天惊，是次除去头罩角逐，相信会令情绪改善。

廖浩贤精选

第二场 12 友得盈 3 厨神

4 可靠大师 9 皇帝英豪

第四场 1 跨境骏马 3 红爱舍

5 祥胜力驹 9 闪电星福