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Dickson心水│「坚先生」施回马枪

名家专栏
更新时间：18:54 2026-04-25 HKT
发布时间：18:54 2026-04-25 HKT

是日为冠军赛马日，除了香港顶级佳驷尽出，更有几匹外地明星马来挑战，当中最瞩目莫过于出争第七场冠军一哩赛的日本代表「远观天象」，此驹近态正锐，且看港队能否力抗强敌。

第三场四班1200米，「坚先生」前仗初出跑田草千二，即能弹甩主马群获冠，蹄下败将包括及后两战获冠殿各一的「丰功伟绩」，照计再出就算不能连捷，亦未至于无奖金。回看上仗「坚先生」再战同程，全程被「利高八斗」逼回内叠，无法尽情冲刺，导致拉士追劲不强，提防今仗施回马枪！

第十场三班1600米，「安都」今季状态当勇，八战获两冠两亚一季一殿，上场若非困在内叠，理应入三甲；今仗趁韦纪力来港，立即换人搏杀，作为QT胆相当稳阵。

第三场：2坚先生
第十场：3安都

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