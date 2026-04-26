廖事如神│「安都」多变有实力

冠军赛马日到来，意味马季进入倒数阶段。今届三场大赛均强手云集。常听到有人认为香港赛马仍靠「浪漫勇士」等年长马撑起半边天，今天正是测试后起之秀的良机，希望各方人马可以合演精彩赛事。

第一场四班千二米。「贤者威枫」上季初落地已于试闸时展现上佳速度，但可能年纪较轻致阵上未懂留放，兼晨课常见口劲较急，不易放松。今季循序渐进，数度展现良好追势，上仗转跑田草际遇不佳，遇慢步速全程留后，末段虽追回甚多但为时已晚。惟今仗回师田草对手转弱，有望出头。自购马「开心孖宝」暂未算突出，但渐见进步。近来体重上升且愈见肌肉结实，再战田草望有进步。「星运少爵」踏入中年，战斗力略有减退，故季内数度遘理想形势亦近而未胜，但结合级数及本场形势，仍要纳入配脚范围。「包装天王」款头不俗，转仓后试闸表现有进，易厩初出打皇牌缩程重配潘顿，必定拼个明白。

第十场三班千六米，初步看来快马欠奉，排外档马走外叠亦未必影响争胜。「安都」今季已于同程两捷并征服三班，上仗无奈于内叠严重受困，基本上全无机会角逐，今仗排八档应可守有遮挡外叠生位，以其多变跑法，无论跟前或稍留均具相当威胁。「一生好彩」今季大爆发豪取四W，更曾进军经典杯，惟难度甚高落第可理解，上仗大幅缩程致表现走样亦情有可原，今仗重返千六绝对可争三甲。「火悟空」今季落四班那仗姿态惊人，其后重返三班两战无表现，是次初戴眼罩，或可以更主动跑法应战。「黄金骑士」打叠两捷后，进步一日千里。

廖浩贤精选

第一场 11 贤者威枫 2 开心孖宝

5 星运少爵 13 包装天王

第十场 3 安都 1 一生好彩

8 火悟空 9 黄金骑士