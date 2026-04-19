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波仔至醒灵活玩│「洪才」强组出品

名家专栏
更新时间：02:00 2026-04-19 HKT
发布时间：02:00 2026-04-19 HKT

刚周三大众对莫雷拉的热情未有减退，其八匹坐骑中有六匹成隔晚大热门，但最终只有一匹跑入前两名，其余未有跑入三甲的场次，连赢与二重彩的派彩并不乏味，故刨马时别因练马师争冠元素而过分放大马匹实力。不知不觉，已踏入季尾阶段，季内未胜的马匹，一来换到评分减幅；其次也有体力优势；三来交代指数亦高，不妨优先留意。

第四场「洪才」也是季内未赢，前仗在本栏介绍过，当时赛后认为守到靓位下最终只得跑入一席殿军，表现有点失望；但事后再睇该场三甲马「友莹亮」、「盛势威枫」以及「荣利双收」之后均可再赢，甚至可以征服三班，足见赛事水准甚高。

再睇上场「洪才」上仗出争田草千四米，起步时反应甚快，然而直路正在发力之时一度受阻须勒迫，但未有溃散之余，更有力追回主马群，反映其作战状态颇理想。

今次赛前，「洪才」相隔逾半年再到从化操练，以增添新鲜感，查季初入位前也有同样安排，相信苏伟贤亦有心求功，现在评分较前仗时再减多三分，故决意跟多一次。

波仔灵活玩过关提供：

第四场 WP 11 13 对碰
第七场 WP 10
第九场 Q/QP 3 胆拖 1 4 8 9
混合过关三串七 共134注
 

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