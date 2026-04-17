甜甜小记│吴嵩庆生 马场「友爱」

刚周三谷草赛事，对于「心得」系马主吴嵩是难忘一夜；他的一班马主好友甚有心思，特别在跑马地马场会所举办了一个生日会，为其庆祝六十三岁的生日。而吴嵩生日，也成功把幸运带给其团体马「环球英雄」，该驹由班德礼策骑，成功克服十二档的阻力，顺利取胜；生日会同时成为祝捷会，双喜临门别具意义。

吴嵩分享说：「还有甚么比在马场赢马兼庆祝生日更难忘呢？这是梦幻的一夜。『环球英雄』排十二档起步，班德礼依足策骑指示，发挥出色，顺利取得连捷；同晚有程的『龙威心得』也排十二档，结果跑得一席第四名，表现亦不错，同样可喜可贺。我十分感谢各方好友，让我今年六十三岁生日过得如此精彩，感谢各方的祝福。」

对于吴嵩来说，当然希望好运延续；周日沙田赛事，他的另一爱驹「友爱心得」出战第八场三班泥地千二米。吴嵩说：「我赢完『环球英雄』后，希望把好运带给『友爱心得』，后驹用女见习骑师袁幸尧减磅，会尽力争取佳绩。」另一方面，今晨吴嵩另一团体马「好友心得」由班德礼在草地快跳，希斯全程吼实，为本月廿六日的主席短途奖备战。

当晚「环球英雄」顺利取胜，生日会同时成为祝捷会。

陈嘉甜