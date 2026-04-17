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文杰访问│班德礼「紫荆」势头「好」

名家专栏
更新时间：00:41 2026-04-17 HKT
发布时间：00:41 2026-04-17 HKT

班德礼周三夜赛策骑「环球英雄」和「荣利双收」起孖而回，手风持续大顺。周日沙田赛事，其六匹坐骑仍不乏牌面马，届时又有机会增添头马进帐。班德礼昨晨表示，个人很满意近期成绩，目前正向目标全季取四十场头马进发，指今战坐骑中则以「紫荆传令」和「新力好」最具争胜机会。

「紫荆传令」肯定具有良好质素，如今状态正在冒升，今次出战合适路程，足以发挥作用，可望走入前列归来。
「紫荆传令」肯定具有良好质素，如今状态正在冒升，今次出战合适路程，足以发挥作用，可望走入前列归来。

班德礼今季先后策骑「紫荆盛势」和「紫荆拼搏」赢马，前驹更赢得香港经典杯，周日策游厩「紫荆传令」竞逐尾场二班千八米，班德礼说：「早前我过档『紫荆传令』试泥闸，继而日前再快跳，我对其走势均感满意。这匹质新马跑过几场后，状态和成熟程度续有进展。本身在外地战绩良好，肯定具有良好质素，如今状态正在冒升，今次出战合适路程，足以发挥作用，可望走入前列归来。」

班德礼紧接表示，「新力好」上仗只败于实力深不可测的「极上纱珑」跑第三，败不足辱，亦此驹目前评分应具竞争力。马匹赛后操练正常，目前仍具作战收态，今次再战同程，只负一二〇磅，希望届时可收复前失，赢回一场头马。

特约记者：文杰

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