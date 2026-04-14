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卡尔心水│「星运少爵」谷A还盅

名家专栏
更新时间：18:23 2026-04-14 HKT
发布时间：18:23 2026-04-14 HKT

卡尔专栏名叫《尔经透出》，但今期心水马，则无独有偶都睇好后劲型马。第七场「星运少爵」连场追唔切，呢舖吼A栏、配莫雷拉、排四档。记得有人讲过，识雷神好过识字，佢有名你叫雷神，只马敲咗几次门都无功而还，是时候要还盅了；潘顿只「彩虹七色」排一档，计实力有边线机会。莫雷拉骑牛都有飞，无办法，呢点印证卡尔嘅道理，就系赛马胜负，一半因素系马嘅本身，另一半因素就系骑师嘅发挥！

第七场本应系全日乱得嚟有得赌下嘅场合，因为有一半马可以删走，而其他马就好似烟幕咁，似系减分居多。呢期三T有多宝，我都系食下花生饮下啤酒就算，有时你不找麻烦，麻烦总会找你，贴潘顿或莫雷拉，除咗赔率无肉食，基本上所有赛事都有扶手棍，两大师傅斗法，虽然无咩赔率，但两者各有特色，即使赔率欠奉，但总算买个安心。话明呢期贴后上马，以上两驹计过度过等A栏，希望今个赛日天公造美之余，亦有幸运之神眷顾，一条单Q返来就完美。

第五场：11智多多宝、3龙文鞭影、1一起美丽
第七场：6星运少爵、5彩虹七色、8巴闭哥

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