马观微全日心水│「贤者威枫」出人头地

贺贤马房的纽西兰自购新马「贤者威枫」，上季尾登场至今，虽一直与头马无缘，但多次展示出具备赢马的本钱。今仗，列阵第六场四班谷草千二米，可望在潘顿胯下敲响胜利之门。

「贤者威枫」在今季的十二月十日，曾经跑过一次四班谷草千二米，纵使排十二档，出闸慢了一拍，沿途留得极后，且在转入直路后一再受阻，但末段仍能取得一席接近的第四名，战斗力毫不逊于三甲马。该役，取得二、三名的「东来欣赏」及「红钱到」，其后均能在同程补中，由此可知「贤者威枫」角逐谷草短途的威力。

「贤者威枫」在谷草有过好表现之后，重回赛事水平较高的田草，接连四战千二米，次次走势悦目，无奈次次阵上均有阻滞，结果未能凯旋而归，其中三仗更都屈居亚席。上仗之后，此驹有三个礼拜的时间回气及再作打磨。今仗重回谷草千二米，将能打破闷局。

马观微