亨利拆局│练马师王吼方嘉柏

上周三方嘉柏与莫雷拉携手交出4冠1亚，表现符合市场预期，回顾该赛隔晚赔率，各匹方厩马都备受追捧，方仔练马师王开盘亦只得1.25倍，两方面都吻合。反而刚周日田战，隔晚多匹方厩马成为热门，但方仔练马师王却以4.25倍开盘，尽显马迷过度热情，凡见雷神骑方厩马便盲门捧场，结果上日二人只交出1亚1季。正如上期本文所讲，方仔在沙田全草赛事从未封王，各位宜记存。

回说今次谷战，方仔与雷神又联手，由于呢对组合气势太盛，唔敢同佢作对。事实上，今期方仔出马八匹各具恶气，就算作较坏打算，埋单来个一W数P，随时已够资格封王，而除了练马师王，大家不妨择善赌单场。

重点争分马方面，「棒棒糖」近两仗虽只赢四班，但两次过终点后余势俱佳，四岁马正处升轨，实力未尽露。「幸运传承」与「富裕君子」都是雷神旧相好，两驹皆在国际骑师赛当晚由雷神赢马，兼包办第一口孖宝，今次又编在头两场，起孖历史又重演？

目标：方嘉柏

赔率：1.45

全日恶马 第九场：棒棒糖

练马师王最佳投注时机：第一场前