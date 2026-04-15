廖事如神│「红砖战士」渡江能游

刚战袁幸尧顺利起孖后，与师父姚本辉笑逐颜开。无独有偶，两匹马均为初出马。始终来到季尾阶段，质新马加上减十磅威力极强，相信袁幸尧头马数会稳步上扬。莫雷拉在沙田首战成绩平平，回师方厩谷草主场必全力争胜。

第三场四班一哩，四岁马「红砖战士」今季才出道，首四仗跑田草千四米无功。上仗被游达荣安排转战谷草一哩，初跑谷草已近。548场次步速偏快，「红砖战士」出脚略凌乱但至少放松竞跑，末段造全场第二快23秒98，只略慢于季军「香港神驹」。最近操练工夫完整，且属此组中最具潜力一驹，档位内移下值博。「凡凡有余」四班稍超三班不足，上仗甫重返四班已入Q，仅以短距离负于「穿甲金鹰」；过往负重磅仍能交出好表现，必须跟进。「先到先得」能力暂见尽，惟路程专家表现稳定，QT脚难舍弃。「时间宝」重返胜门后，升班仍有承接，虽较难出头，但跑法主动随时放入一席。

第七场四班千二米，预计「彩虹七色」控制大局。季初经过一轮减分程序后，马匹转战谷草千二米找到出路，于470场次轻胜四班实力马「当家精彩」，其后仅以半个马位负于「富心星」，对方再出再赢。以赛绩水准而言，「彩虹七色」甚硬净，今仗续由潘顿压阵再抽黄金一档，赢面高唱入云。「团结战灵」赢马后评分稍高，但依然保持出色状态，再战同程仍不容忽视。「星运少爵」转战谷草后止于位置，用主帅莫雷拉势必全力争胜。「环球英雄」上季两仗赢得出色，今季评分高企需调整，减分过后评分达有利水平，上仗于同程重启胜门，今场虽排外档，但前领马不多可自行领放。

廖浩贤精选

第三场 7 红砖战士 1 凡凡有余

4 先到先得 10 时间宝

第七场 5 彩虹七色 4 团结战灵

6 星运少爵 11 环球英雄