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卡尔心水│「满洛城」虎入羊群

名家专栏
更新时间：15:26 2026-04-11 HKT
发布时间：15:26 2026-04-11 HKT

莫雷拉返来即四W， 据闻有马迷赛前一早赶到跑马地马场，为咗迎接雷神。当晚并非跑大赛，不过马场恍如年宵市场，针插唔入，埋单投注额亦升4.5%，大家对雷神沉寂多时嘅爱慕再次燃起。见到雷神场场搏命，就算有好几驹搏输，马迷都觉心服口服。

今个赛日，直觉上雷神手马无礼拜三咁恶，可能方仔始终系黑夜之神。今次以马论马，第三场「满洛城」充满恶气。佢早前在四班都跑得接近，落班简直虎入羊群。黄寳妮晨操摸实，档佳马恶，有望赢马交代。此外，布文今场有马可拣，「特别美丽」同「金钻精灵」之中选择前驹，今仗「特别美丽」虽负重磅，但有近绩支持，预期难赢但会接近。

第三场：2满洛城、1特别美丽、6志醒大将
第十场：10量子力奇、2醒目高球、1跨境寳马

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