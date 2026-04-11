Ian心水│「创宝驹」珍惜机会 　　

艾道拿自2023年5月起在香港长期发展，前季取得33场头马，更凭「好眼光」、「加州星球」与「美丽同享」三度在级际赛扬威。上季表现更出色，全季共取得47W，包括凭「中华盛景」攻下三级赛庆典杯、「美丽同享」胜出精英碟，以及伙拍「球星」摘下香港经典杯。然而，今季这位前悉尼冠军骑师的整体演出令人失望，支持度亦明显下滑。开季至今他共上阵305次，仅得12W，而且头马无一来自以往合作无间的告东尼马房。幸好，近期他获得黎昭升和希斯等练马师支持。今次赛事共策七驹出战，除了「雪茄福星」略带冷味，「金钻精灵」最近两仗皆走势不错，而第四场「创宝驹」应该胜望最高。

「创宝驹」是出自「童梦奇才」的三岁马，在港初出跑四班千二米仅负于「运高八斗」得亚军；翌仗因排位较外，加上对手如「醒目高球」等实力强劲，最终跟跑而回。上仗增程跑千四米，闸内烦躁不安，结果起步笨拙并失地，末段虽冲刺甚劲，最终仍以个半马位不敌最近取得连捷的「友莹仁」。事实上，艾道拿上仗发挥甚一般，难得今仗仍获帅权，应会好好珍惜。

对手方面，「醒目先驹」季初表现不俗，可惜其后进度停滞，但上仗后重新调整工夫，晨课表现亦见进步，值得留意。此外，「开心老板」实力不弱，可惜今仗排位较外，要视乎伤后复出的霍宏声能否克服顶磅与外档。

第五场「杭至尊」上仗排十二档起步，早段走势欠规矩，但末段仍交出凌厉后劲，最终仅以马头之差负于「龙之悦」；今仗两驹再度碰头，但「杭至尊」少负七磅，可望在磅位占优之下，收复前失。此外，「表之浩瀚」上仗增程跑千四米效果一般，今仗回师千二米更合脚法，具三甲机会。

第四场：5创宝驹、3醒目先驹、2开心老板

第五场：8杭至尊、4龙之悦、3表之浩瀚