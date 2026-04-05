卡尔心水│「果然侥幸」落班复活

复活节一连几日红假，卡尔发觉市面冷清清，走在街上，打横行都唔会撞到人。无办法，自从疫情之后，大家都报复式去旅行。香港人就系有舖瘾，只要多一两日假期，就会好好把握，去唔到欧洲就去日本，去唔到日本就返大陆，乖乖地留喺香港嘅人绝无仅有。有朋友见卡尔在社交媒体发文留港本地游，大家都非常诧异，问候卡尔系咪有咩个人原委。

其实又无嘅，卡尔去到边玩到边，唔出埠留喺香港，除咗沙田，仲有跑马地可以去，偶尔去西贡，打完网球打篮球，打完篮球打匹克球。打波打到攰就刨下马。

呢个赛日，神奇地卡尔嘅心水喺较早场次。第二场「果然侥幸」游完一轮马河终于落班，呢舖跑千二米，其实并非最佳路程，但卡尔一直同呢匹马好有缘分，对住呢组对手，来来去去得几匹马争；「首骏」新胜充满决心，呢次排靓档飞唔走；「皇金合」有十磅减，呢组对手参差，预计有好形势，今场交代良机。

第二场：1果然侥幸、5首骏、8皇金合

第八场：6超劲赤兔、4一世美丽、10包装明将