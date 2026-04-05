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甜甜小记│「嘉应高升」自我挑战

名家专栏
更新时间：00:01 2026-04-05 HKT
发布时间：00:01 2026-04-05 HKT

今日没有本地赛事举行，沙田赛事于明日上演，并会举行两场二级赛。

全球最高分「世一」兼香港马王「嘉应高升」，将冲击十九连胜新纪录。近日潘顿和其儿子Cash均在晨课均身穿其自家品牌的「嘉应高升」彩衣外套，衫袖上印有这匹马王所造的田草千二米纪录时间，如果这匹明星马又破纪录，未知潘顿会否在外套上作出改动呢？

今战「嘉应高升」跑二级赛短途锦标，难度理应较上次跑一级赛女皇银禧纪念杯低。
今战「嘉应高升」跑二级赛短途锦标，难度理应较上次跑一级赛女皇银禧纪念杯低。

今战「嘉应高升」跑二级赛短途锦标，难度理应较上次跑一级赛女皇银禧纪念杯低。不过，上仗「嘉应高升」对着「骄阳明驹」、「精算暴雪」，大家都负126磅平磅；今仗出争二级赛，马王却要让这两匹老对手五磅，且「嘉应高升」要负较上仗更重的128磅。跑二级赛的难度居然较一级赛增加，好像有点违反逻辑。

当然，这些对于「嘉应高升」而言，不会构成任何阻力，因为牠已证明是万中无一的良驹，现时牠的对手只有自己。小记曾经访问希斯，他说：「在赛马史上，『云丝仙子』曾连胜三十三场；『鱼子精华』在生涯中廿五次出赛未尝一败。我很幸运和荣幸有机会训练到『嘉应高升』，我眼前的工作是尽量令牠开心、健康地竞赛，一步步去自我挑战。」

陈嘉甜

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