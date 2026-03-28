Dickson心水│「岚臣」黄雀在后

周俊乐今季大有进步，刚周三便凭「凌登」与「好节拍」起孖。今期共有九匹坐骑，当中不乏实力分子，如果骑师王赔率不太乏味，可以捧场。

第六场四班1400米，「岚臣」质素不错，奈何跑法太被动，遇上无快马领放场合或不利追赶场地，总是姗姗来迟。但大前仗跑千四获季一役，后上马再出多有表现，「开心老板」接战获亚，「勤德天下」及后两战获冠季各一，就连输给头马六身位的「朗日自强」再出都得殿，当时「岚臣」追势更佳。今仗快马「百威多赢」与「线路万里」俱排外档，必会高速抢栏，「岚臣」随时黄雀在后，一攻而破。

第十场三班1200米，「增强」续配布文，既然上仗久休复出亦获季，而同场「首饰悟空」与「志满同行」再出都非冠即亚，热身后可以信赖。

第六场：4岚臣

第十场：2增强