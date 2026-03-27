甜甜小记│香港爱马女士协会「心」「善」

香港爱马女士协会自2017年1月1日成立以来，积极行善，这班女马主如叶思贝、胡佩君、徐艺载、莫嘉怡等和她们的丈夫出钱出力，落手落脚去做义工，关怀社会有需要的人，如老人家、单亲家庭、特殊人士、小朋友等，善有善报，今季这班马主的养马运不错。例如「友莹」系马、「暴风一族」、「风继续吹」、「哪吒」、「风火轮」、「让爱高飞」（已退役）等多驹今季都能交出头马，其中上周日沙田日马赛，杨毅和其太太胡佩君主理的「友莹仁」及「友莹亮」更同日起孖而回。

这班善心马主周日又有马出赛，马主香港爱马女士协会团体旗下「爱马心」及「爱马善」分别列阵第八及九场，其中「爱马心」在港初出走势不错，跑得第五名，今场可望有更接近的走势。香港社会服务联会早前举办「商界展关怀」计划嘉许礼，香港爱马女士协会便是其中一个单位接受嘉许，表扬这协会这九年来在社区上的贡献，当日总理莫嘉怡就代表出席嘉许礼。莫嘉怡的「爱马心」及「爱马善」周日上阵外，她的丈夫刘学伦是头场「剑无情」的团体马主，刘学伦近期的养马运不错，他的团体马如「哪吒」、「风火轮」、「剑无情」等今季都交出头马。周日沙田赛事，刘学伦的「剑无情」，其太太的「爱马心」「爱马善」均出赛，刘学伦说：「我周日从外地公干回港，大约一时半左右抵港，届时会赶入马场，『剑无情』五班跑头场，我赶不切，但我应该赶及为『爱马心』及『爱马善』打气。」

前排左三穿浅蓝色polo是「剑无情」马主之一刘学伦，他太太莫嘉怡是「爱马心」和「爱马善」马主。

陈嘉甜