文杰访问｜艾兆礼福星高照

近期艾兆礼手风大顺，月内曾分别在沙田及谷草食出大四喜，刚周日则凭「友莹仁」取得其季内第四十一场头马，连续三战赢马，旺气逼人。明晚谷草夜赛，艾兆礼共获七匹坐骑，有望再交出好成绩；昨晨他收操时透露，对来自蔡厩的「一起美丽」和「福星小子」最为看好。

昨晨艾兆礼收操时透露，对来自蔡厩的「一起美丽」(图) 和「福星小子」最为看好。

出争第八场三班一哩的「一起美丽」，上仗在田草千八米不敌「桃花开」获亚，艾兆礼说：「上季『一起美丽』表现良好，从其上仗力拼入位的走势看来，相信状态渐回复最佳水准；今次转战谷草一哩，过往只曾跑过同程一次，但以其赢谷草千八米的表现计，理应可以胜任。今仗降至三班出赛，对手实力较为参差，对牠来说应该占利，有望在此跑出水准，赢回一场头马。」

至于列阵第九场三班千二米的「福星小子」，最近在同程四胜头马，表现如日方中，艾兆礼分析说：「前仗『福星小子』初上三班作赛才落第，翌仗即能够克服外档，以个多马位击败对手重开胜门，反映仍在进步中，状态亦在最佳水准。今仗继续跑赢马路程，较上仗只多负五磅，应不会构成太大障碍，仍有望走入前列归来。」

特约记者︰文杰

