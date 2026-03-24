Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文杰访问｜艾兆礼福星高照

名家专栏
更新时间：21:03 2026-03-23 HKT
发布时间：00:02 2026-03-24 HKT

近期艾兆礼手风大顺，月内曾分别在沙田及谷草食出大四喜，刚周日则凭「友莹仁」取得其季内第四十一场头马，连续三战赢马，旺气逼人。明晚谷草夜赛，艾兆礼共获七匹坐骑，有望再交出好成绩；昨晨他收操时透露，对来自蔡厩的「一起美丽」和「福星小子」最为看好。

昨晨艾兆礼收操时透露，对来自蔡厩的「一起美丽」(图) 和「福星小子」最为看好。
昨晨艾兆礼收操时透露，对来自蔡厩的「一起美丽」(图) 和「福星小子」最为看好。

出争第八场三班一哩的「一起美丽」，上仗在田草千八米不敌「桃花开」获亚，艾兆礼说：「上季『一起美丽』表现良好，从其上仗力拼入位的走势看来，相信状态渐回复最佳水准；今次转战谷草一哩，过往只曾跑过同程一次，但以其赢谷草千八米的表现计，理应可以胜任。今仗降至三班出赛，对手实力较为参差，对牠来说应该占利，有望在此跑出水准，赢回一场头马。」

 

至于列阵第九场三班千二米的「福星小子」，最近在同程四胜头马，表现如日方中，艾兆礼分析说：「前仗『福星小子』初上三班作赛才落第，翌仗即能够克服外档，以个多马位击败对手重开胜门，反映仍在进步中，状态亦在最佳水准。今仗继续跑赢马路程，较上仗只多负五磅，应不会构成太大障碍，仍有望走入前列归来。」

特约记者︰文杰
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
影视圈
7小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
13小时前
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
旅游
2026-03-22 12:00 HKT
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
01:22
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
影视圈
9小时前
北角富豪饭堂「声哥厨房」结业！粤菜名厨陈声主理 曾创30万宴席神话
北角富豪饭堂「声哥厨房」结业！粤菜名厨陈声主理 曾创30万宴席神话
饮食
8小时前
星岛申诉王│7旬母卖金疑被收4成手续费 港男理论讨回公道 涉事金舖：金价波幅大
申诉热话
5小时前
伊朗局势｜特朗普称美伊对话「富有成效」 暂缓攻击能源设施5天
01:02
伊朗局势｜特朗普称美伊对话「富有成效」 暂缓攻击能源设施5天
即时国际
1小时前
加拿大快运航空一架客机在地面与消防车碰撞。
00:44
拉瓜迪亚机场 | 加航快运客机撞消防车 正副机长身亡另2人伤
即时国际
8小时前
铜锣湾利舞台初生男婴被弃厕所 送院死亡
00:24
铜锣湾利舞台初生男婴被弃女厕垃圾桶 送院死亡 案件暂列杀婴
突发
4小时前
钟丽缇遭狠批唔识教女！16岁细女低胸厕所自拍 曝光家姐如厕画面被网民炮轰
钟丽缇遭狠批唔识教女！16岁细女低胸厕所自拍 曝光家姐如厕画面被网民炮轰
影视圈
5小时前