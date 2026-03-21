Ian心水│「旌采」换人更精彩

今季首度来港客串的应届爱尔兰冠军骑师麦文坚自十二月起至今已取得十场头马，而且深受各界支持，尽管刚战策骑「至旺财」堕马险象环生，幸好最终没有大碍，休息一下又能再次驰骋沙场。今次赛事这位年轻好手共策九驹，当中不乏实力分子，有力增添胜仗。

第五场「旌采」自出道以来上阵四次，虽然仍未跑入三甲，但走势已愈见进步。前仗角逐田草四班千四米，沿途留守包尾，末段展开强劲冲刺，结果造出全组最快的时间而追入一席接近的第五名，仅以个多马位负于「都灵冠星」；上仗再战同场同程，可惜转弯时被迫走外叠，加上最后二百米受催策下外闪，因而影响发挥；今仗更换鞍上配搭，或有助马儿末段走规，值得一试。对手方面，「超开心」今仗转厩初出，最近泥地试闸走势令人眼前一亮，此驹来港前曾在爱尔兰两岁马三级赛中负于「热似骄阳」及「处处游」而得季军，现时评分较来港后已下调二十四分，更强配潘顿并排在有利的内档，也可一争。此外，「荣利双收」今季在第四班演出颇为稳健，虽然本身质素不算超级，但近期表现胜在够准，亦要兼顾。

第九场「绿野飞驰」上季至今上阵八次，取得两冠六亚，演出极准。此驹今季较迟才复出，但整体表现仍佳，加上本身跑法主动，若能克服外档，仍是三甲之材。对手方面，「活力拍档」上仗赢马表现出色，本身只曾上阵四次，仍有颇多的上升空间，仍要注视。此外，「魅力奔腾」来港前在英国两出两捷，包括胜出一项两岁马三级赛，来港后已六度试闸，走势亦较前上力，今仗初出并要负上重磅，当然甚有难度，但牠型格漂亮，跑姿亦佳，可作冷配。

第五场：11旌采、12超开心、2荣利双收

第九场：2绿野飞驰、5活力拍档、1魅力奔腾