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文杰访问│小鸟白鹭 先赢档运

名家专栏
更新时间：13:28 2026-03-20 HKT
发布时间：13:28 2026-03-20 HKT

打吡大赛将于周日举行，马会昨晨在沙田马场马匹亮相圈举行排位抽签仪式，参战马的骑练及马主，以及马会高层和赞助商代表均有出席，场面热闹。今次打吡形势平均，但「小鸟天堂」和「白鹭金刚」两匹热门均抽到有利档位，各自的练马师丁冠豪和廖康铭均感乐观。

自二千年打吡途程改为二千米以来，以三档马、十档马各赢四届的成绩最佳。「小鸟天堂」刚好抽得十档，丁冠豪谈及机会时说：「『小鸟天堂』排在十档，总好过排在一或二档，因为可以视乎形势再决定留放，避免塞车。我希望牠早段能够找到遮挡留力，一旦遇上快步速，便会考虑留守在较后位置。操练方面，马匹晨课走势良好，已提升至最佳状态，而且牠更被遣往弹闸，务求令牠出赛时起步顺利。」

丁冠豪 (左) 表示「小鸟天堂」晨课走势良好，已提升至最佳状态，而且牠更被遣往弹闸，务求令牠出赛时起步顺利。
丁冠豪 (左) 表示「小鸟天堂」晨课走势良好，已提升至最佳状态，而且牠更被遣往弹闸，务求令牠出赛时起步顺利。

廖康铭就希望「白鹭金刚」可继「明月千里」等驹后，第五匹赢打吡的三档马︰「『白鹭金刚』目前大勇，今次除羊毛面箍出赛，主要是望牠更易稳定走势，抽三档正有利找遮挡，若早段能放松至末段发挥后劲，便有望争胜。」

廖康铭就希望「白鹭金刚」(图) 可继「明月千里」等驹后，第五匹赢打吡的三档马
廖康铭就希望「白鹭金刚」(图) 可继「明月千里」等驹后，第五匹赢打吡的三档马

罗富全于周日打吡大赛三路兴兵，是出马最多的练马师，其中「数字天文」和「紫荆盛势」一放一追兼赛绩级数高，双双成为焦点。而两驹比较下，「数字天文」长力更有证明，即使抽排十三档，但对手中具前速的快马不多，而且马匹既可前领，又可守在前领马后好位，跑法具弹性，机会稍高一线。至于厩侣「紫荆盛势」上场赢千八米经典杯的表现出色，正值大熟大勇，今仗排七档亦有利后上争胜。

罗富全于周日打吡大赛三路兴兵，是出马最多的练马师。
罗富全于周日打吡大赛三路兴兵，是出马最多的练马师。

特约记者：文杰

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