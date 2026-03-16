甜甜小记│乐善堂杯平头冠军皆大欢喜

昨日沙田赛事，重头戏第六场三班田草一千米乐善堂杯，开出鲜见的平头冠军情况。吕厩的「兴驰千里」和文厩的「英雄豪杰」跑至平头，战况激烈，头七名在一个马位内过终点。在小记印象中，杯赛出现平头冠军的赛果比较罕见，而今季也出现平头冠军的镜头，就是发生在谷草夜赛，方厩的「钛易揾」及沈厩的「喜莲勇感」在去年十二月二十三日谷草赛事尾场二班一哩影相平头冠军，赛后沈集成和方嘉柏礼貌地握手，互相祝贺。

至于昨日乐善堂杯，大热门「兴驰千里」出闸后抢出，大半程领放，终点前「英雄豪杰」力追拍住一齐过终点，影相下平头冠军，两驹马主齐齐捧杯。小记见到在等候影头马相之际，吕健威和「英雄豪杰」一班马主互相祝贺；而文家良则主动向「兴驰千里」的骑师杨明纶握手道贺，这些一幕幕的画面，充分展示出体育精神，两驹幕后都很大方得体，没有因为与对方分了一半奖金或荣耀而感到可惜。人马在阵上奋力拼搏，各为其主，赛事结束后，大家互相祝贺对方，双方均胸襟广阔得体。

小记见到「英雄豪杰」和「兴驰千里」两驹马主逐一上台颁奖，听到在场有不少马迷好奇疑问，奖杯会否各放在两驹马主半年？或另有安排？小记在场打听，得知原来马会细心体贴，会另做一个乐善堂杯送予马主，换句话说，两驹马主均获奖杯，皆大欢喜。

「英雄豪杰」骑练及马主朋友合照。

「兴驰千里」骑练及马主朋友合照。

陈嘉甜