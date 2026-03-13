文杰访问│希威森再转乾坤

希威森周三晚凭「知道稳胜」爆冷赢个人今季第二十一场头马，周日田赛，其八匹坐骑恶气十足，多驹有往绩支持，又有机会增添头马进帐。希威森昨晨表示，「悠悠乾坤」和「安定神驹」质新进步，都是今战头马希望。

「悠悠乾坤」上仗转桂厩后初出，即在泥地一六五○米赢得在港首捷，事隔个多月续跑五班同程，希威森说︰「『悠悠乾坤』上场是转仓不久即复出赢马，令我们对牠了解更多，所以赛后牠被遣往从化作更针对的操练，以进一步提升状态和战斗力。日前我曾在晨课时操过牠，亦觉其状态续有进展，周日再战胜程，如克服到负重磅带来的压力，足以连捷。」

希威森表示「安定神驹」(图) 质素不俗，状态和成熟程度均循序渐进。

廖厩「安定神驹」自开操以来，希威森对牠十分重视，多次亲自策马快跳和试闸，果然经初出热身后，上场即后上跑第三，周日再跑田草千二，骑师分析︰「『安定神驹』质素不俗，状态和成熟程度均循序渐进，上场得季军的走势良好，较初出时更明显进步，赛后加强砥砺，今次牠势以更佳状态迎战，即使对手甚强，但仍可望争取更好名次。」

特约记者：文杰