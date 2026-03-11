廖事如神│「棒棒糖」食髓知味

争入选打吡的战况依然激烈，刚战「荣骏大道」及「绿野飞驰」均只跑获第二，未能争取到入场券。至于今晚谷赛则有「中国心」力求坐上尾班车，须知潘顿尚未有打吡坐骑，若「中国心」能获打吡资格，配潘顿出战又成佳话。

第六场四班千二米又拆组，方嘉柏马房近期气势如虹，「棒棒糖」有望再捷。马匹今季初已于此程赢马，该仗乘一档之利击败「细水长流」，其后尝试转程不果，上仗回师胜程顺即利赢马。虽说两捷均排好档，但马匹表现明显进步，今次备战依然积极，在从化草地拍跳，返回香港后再弹草闸拍跳，搏杀心意昭然若揭，近来其跑法比以往主动，今仗赢面高唱入云。「维港激流」近期回勇，但跑法始终略嫌被动，要有形势帮助，结合现时评分，在此可争不稳。「中环精英」体质较弱，今季出赛频率亦未算正常，但最近状态略为提升，凭其底质争一席不难。「开心乐园」评分摸底，转仓后全面上轨道，随时反弹。

第八场三班千二，「竞骏非凡」一向不易发挥要形势配合，要有遮挡留前斗后。今季255场次于沙田跑千二米败于「喜莲劲感」蹄下获亚，表现出色，其后再跑田草同程抢口致败，回师谷草那仗则全程望空走外叠，完全未能发挥实力。今次休息充足再跑同程，换上梁家俊有助发挥。「亚机拉」用季半时间足足减去三十分，于三班底赢马可算意料之内，但缩程至千二而可跟前守好位则出人意表，赢完马再报同程，若可切入二叠仍有望交出佳绩。「泰泰精神」今季一再与胜利擦身而过，需有进步方可问鼎头马。「喵喵怪」升班如释重负，值得看好。

廖浩贤精选

第六场 4 棒棒糖 1 维港激流

3 中环精英 8 开心乐园

第八场 6 竞骏非凡 3 亚机拉

7 泰泰精神 9 喵喵怪