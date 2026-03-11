亨利拆局│练马师王吼希斯

告东尼近期连日大搏杀，刚周日更夺42分，远远抛离对手封王，其实由二月开始，东厩已经不止一次大规模出击，短期内宜盯紧此仓马匹。但要留意，东厩大攻势多数在沙田发动，当然佢在谷草也有攻势，然而往往只搏两、三只，封王唔轮到佢。

回说今次赛事，估计练马师王是方嘉柏与希斯之争，热门地位应非此即彼。最终我拣希斯捧场，原因是谷C+3较讲究早段际遇，今次希厩几匹实力马都有幸抽中内档，使得机会更加乐观，因此我会秤高佢一线。

重点争分马方面，「天外迎天」今次遇拆组场合，本身更排一档，早段不会太被动，有助提升争胜机会。「精彩福星」往绩显示是一千米马，上仗跑千二却可放入Q，即使赚慢步速仍觉惊喜，看来四岁马正踏入升轨，隔七日匆出也似有图谋。「中国心」扬言要争取打吡入场券，我对此不屑一顾，但佢上仗赢马造超劲段速，却是不争事实，对于希厩当弗马必须时刻尊重，随时赢到你唔信。

目标：希斯

赔率：4

全日恶马 第五场：天外迎天

练马师王最佳投注时机：第三场前