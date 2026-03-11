Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼希斯

名家专栏
更新时间：02:00 2026-03-11 HKT
发布时间：02:00 2026-03-11 HKT

告东尼近期连日大搏杀，刚周日更夺42分，远远抛离对手封王，其实由二月开始，东厩已经不止一次大规模出击，短期内宜盯紧此仓马匹。但要留意，东厩大攻势多数在沙田发动，当然佢在谷草也有攻势，然而往往只搏两、三只，封王唔轮到佢。

回说今次赛事，估计练马师王是方嘉柏与希斯之争，热门地位应非此即彼。最终我拣希斯捧场，原因是谷C+3较讲究早段际遇，今次希厩几匹实力马都有幸抽中内档，使得机会更加乐观，因此我会秤高佢一线。

重点争分马方面，「天外迎天」今次遇拆组场合，本身更排一档，早段不会太被动，有助提升争胜机会。「精彩福星」往绩显示是一千米马，上仗跑千二却可放入Q，即使赚慢步速仍觉惊喜，看来四岁马正踏入升轨，隔七日匆出也似有图谋。「中国心」扬言要争取打吡入场券，我对此不屑一顾，但佢上仗赢马造超劲段速，却是不争事实，对于希厩当弗马必须时刻尊重，随时赢到你唔信。

目标：希斯

赔率：4

全日恶马 第五场：天外迎天

练马师王最佳投注时机：第三场前

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
16小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
9小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
13小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
4小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
9小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
13小时前
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
影视圈
7小时前
视后翻红却被轰「港婶」？遭尖锐批评自大、无礼貌、乞人憎 神级回应获近5千人赞好
视后翻红却被轰「港婶」？遭尖锐批评自大、无礼貌、乞人憎 神级回应获近5千人赞好
影视圈
9小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
14小时前
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
时事热话
10小时前