甜甜小记│王贤讯献唱祝福钟培生

艾兆礼和梁家俊这两位准爸爸昨日沙田赛事均有头马进帐，梁家俊的太太阿Kit怀有BB女，前者于头场即以「日出东方」赢马；至于艾兆礼昨日赛后立即前往医院见证太太分娩，骑者食出个人大四喜，其中更伙拍「安都」捧走九龙塘会杯。赛后「安」系马主王忠秣和女儿王贤敏和儿子王贤讯一起开心捧杯。

王贤讯是仁济医院前主席，上周五他出席《仁济医院周年慈善餐舞会》，获邀上台献唱。王贤讯很有心思，唱了《爱是永恒》来送给新婚的钟培生。近日钟培生求婚成功，成为城中热话，他和准太太庄雅婷一同出席当晚慈善晚宴，王贤讯藉《爱是永恒》一曲祝福这对新人白头到老，永结同心。小记访问王贤讯，他说：「钟培生是我USC（美国南加州大学）的师弟，我们读同一间大学。其实当年是我邀请他入仁济做总理，大家为社会出一分力。」

「安都」刚赢马捧杯，马主气势旺，周三晚谷战「安帝」出战第九场，此马上场在港出田草热身一场后，今场转争谷草，对手比沙田弱，或可为王氏家族带来惊喜。

陈嘉甜