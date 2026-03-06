甜甜小记│「飞轮」系蒸蒸「日上」

「飞轮」系马主沈墨宁和儿子沈慧林、「日上」系及「非惟侥幸」马主姜炳辉与太太李桂嫦、「闪耀」系马主邓巨明等人非常老友，昨日他们相约一班圈中好友，于尖沙咀食春茗团年饭，各人皆尽兴而归。

今季「飞轮霸」、「瑶瑶日上」及「非惟侥幸」均交出头马，这班马主马运甚佳。昨晚多位骑练到场，包括希斯伉俪、贺贤伉俪、黎昭升伉俪、游达荣、巫伟杰、巴度伉俪、霍宏声、艾道拿、周俊乐、潘明辉、黄智弘，姚本辉儿子姚浩丰及前练马师容天鹏夫妇等，非常热闹。

小记获安排与沈墨宁伉俪、其儿子沈慧林、巫伟杰同枱；巫伟杰透露由于翌朝从化试闸，因此与周俊乐、潘明辉晚宴后便北上。这几位骑练行色匆匆，仍在百忙中抽空出席晚宴，认真畀面。

沈墨宁及沈慧林则透露，「飞轮」系、「日上」系一班马主好朋友稍后将引入一匹新力军抵港，属黎昭升赛马团体名下，他们打算起名「飞轮日上」，希望马儿日后可以成材。

周日田战，姜炳辉及太太李桂嫦名下的「晶晶日上」出争第八场三班泥地千二米，其过往两场头马皆在同程取得，可见擅跑泥战，且看能否先替马主扬威。

陈嘉甜