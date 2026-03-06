Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│「飞轮」系蒸蒸「日上」

名家专栏
更新时间：14:45 2026-03-06 HKT
发布时间：14:45 2026-03-06 HKT

「飞轮」系马主沈墨宁和儿子沈慧林、「日上」系及「非惟侥幸」马主姜炳辉与太太李桂嫦、「闪耀」系马主邓巨明等人非常老友，昨日他们相约一班圈中好友，于尖沙咀食春茗团年饭，各人皆尽兴而归。

今季「飞轮霸」、「瑶瑶日上」及「非惟侥幸」均交出头马，这班马主马运甚佳。昨晚多位骑练到场，包括希斯伉俪、贺贤伉俪、黎昭升伉俪、游达荣、巫伟杰、巴度伉俪、霍宏声、艾道拿、周俊乐、潘明辉、黄智弘，姚本辉儿子姚浩丰及前练马师容天鹏夫妇等，非常热闹。

小记获安排与沈墨宁伉俪、其儿子沈慧林、巫伟杰同枱；巫伟杰透露由于翌朝从化试闸，因此与周俊乐、潘明辉晚宴后便北上。这几位骑练行色匆匆，仍在百忙中抽空出席晚宴，认真畀面。

沈墨宁及沈慧林则透露，「飞轮」系、「日上」系一班马主好朋友稍后将引入一匹新力军抵港，属黎昭升赛马团体名下，他们打算起名「飞轮日上」，希望马儿日后可以成材。

周日田战，姜炳辉及太太李桂嫦名下的「晶晶日上」出争第八场三班泥地千二米，其过往两场头马皆在同程取得，可见擅跑泥战，且看能否先替马主扬威。

陈嘉甜

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
22小时前
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
17小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
影视圈
6小时前
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
2026-03-05 12:02 HKT
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
01:22
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
社会
5小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
2026-03-05 13:49 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
情侣50万筑婚后爱巢 西半山旧楼变法式轻奢屋 设计师揭1招悭近半装修费
情侣50万筑婚后爱巢 西半山旧楼变法式轻奢屋 设计师揭1招悭近半装修费
家居装修
9小时前