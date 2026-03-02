Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│苏伟贤和田泰安感谢各界关心

更新时间：14:45 2026-03-02 HKT
发布时间：14:45 2026-03-02 HKT

昨日沙田赛事，小记入场采访，碰到一些相熟马主朋友，他们都关切地问起有关香港马经传媒现时在杜拜采访的事宜。由于今次「升泷驹」出战杜拜三级赛北风锦标，杜拜马会没有赞助免费酒店；香港马会亦没有赞助免费机票来回，因此今次前往杜拜采访的记者摄记行家并不多。据马会消息，香港一行二十六人的赛马人员，包括「升泷驹」练马师苏伟贤和其太太、骑师田泰安与太太Xaviere与其女儿Isabelle、马主、马主朋友、苏伟贤的马房员工以及马会随行员工，目前正滞留在杜拜。赛马事务执行总监夏定安透露，马会已经掌握滞留人士的资料，各人安全，马会与他们保持联络，并全力协助他们。

小记近日都有联络苏伟贤和田泰安太太Xaviere，除了做访问工作外，小记主要是想表达对他们的关怀。易地而处，骑练、马主、马房及马会影视部人员都是为了代表香港派马出外远征的工作而努力奋斗，万万估不到会遇到这些局势突变，被逼滞留海外。如果换转是小记，肯定吓到三魂唔见七魄。苏伟贤对小记说，由于外面有飞弹，因此会留守酒店，直至航班恢复升降为止。苏伟贤说，十分感谢香港马会一直与他们保持紧密联络，全力提供协助，练者还叫小记放心，他和太太会小心保重。田泰安和太太Xaviere都回复小记，感谢各界的关心。小记祝愿他们尽早有合适的航班，人马都平平安安返回香港。

陈嘉甜

