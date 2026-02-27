文杰访问｜「鼓浪好友」桂丽三捷

今季新开仓的桂福特，日前获五匹自购新马加盟，令其马房养马量接近满额，他表示马房规模日渐壮大，当然感到欣喜，希望厩内所有马匹都能够提升状态，并且在阵上取得佳绩。至于周日五匹参战马中，他认为以「鼓浪好友」和「绿族无限」最具胜望。

「鼓浪好友」转投桂厩后两战全胜，周日续争胜途田草千二，桂福特认为可再捷︰「现年五岁的『鼓浪好友』来投后不但状态进展良好，阵上演出亦在不断进步，前仗全程放领下险胜，上仗再出改为早段跟随放头马，依然能够击败对手赢马，表现出色。今次多负四磅再跑同程，以其目前状态应可克服，倘若发挥出近仗水准，有望争取三连捷。」

「绿族无限」转投桂厩后三战无功，周日列阵二班千四米，桂福特分析：「虽然『绿族无限』近期出赛未能上名，但评分不断下调，同时状态回勇下走势续进。上仗纵然途中连番受阻，依然所负不远。今次转战以往最正宗的千四米，找来潘顿压阵，我相信有机走得接近甚至赢马而回。」

特约记者：文杰