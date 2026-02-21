Ian心水│「踏雪寻梅」强手尽去

韦达马房守斋十四日，士气难免低落，幸好一众马主仍支持，未见大规模转仓潮，毕竟香港养马每月动辄五万元以上，而统计韦厩于上年七月至十二月的练马费用，属第二昂贵的马房，仅次于蔡厩，所以即使马匹蝉过别枝，也是人之常情，为了留住马主，韦达的最佳办法就是争取头马。

今次韦达出马四匹，普遍都争胜实力。第二场「踏雪寻梅」是国际拍卖会新马，六战取得一亚一季两殿，虽然至今未胜，但阵上演出尚算理想，今仗续由潘顿主辔兼抽得三档，阵中也没有「钫糖武士」与「维港激流」等底质较高的赛驹，可望坐正。对手方面，「快乐共济」是英国自购新马，去年七月抵港后连番试闸，表现愈见进步；今仗对手非强，已有留意价值。此外，「闪电武士」近两仗均受制于外档，败绩不宜作准，今仗排位转佳并续配布文，可作冷配。

第十一场「韦金主」是韦厩内少数表现准绳的赛驹，今季六战均获奖金，前仗力拼击败「嘉应奇兵」，上仗于直路迟迟未能望空，最终负于「绿野飞驰」，不足为辱；今仗形势仍佳，有望续回胜缆。对手方面，「膨才」上季首三战全胜，能力十足，惟其后进度徘徊；今季首战跑谷草一哩即试出彩虹，而近两仗末段亦有追势，今仗加配羊毛面箍，希望带来帮助。此外，「神驰」现评分与上季赢马时相若，本身是今组马匹当中，跑田草千四米缔速最快的一驹，配上近期偶有佳作的麦文坚，可以一试。

第二场：5踏雪寻梅、6快乐共济、9闪电武士

第十一场：1韦金主、3膨才、5神驰