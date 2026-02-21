Dickson心水│「极上纱珑」无阻力

近期几个马房的赛驹开始操起，频频搏杀，当中包括吕健威、贺贤、告东尼与罗富全，罗富全在二月十四日更差点开出巨冷三宝，今期强阵而来，相信可以连扫几场。

第十场三班千六米，「超劲赤兔」上仗于同程出击，直路拣内叠冲刺而未能全力施为，但仍交出强烈追劲跑第六，留意同样后追获殿的「安都」再出获季，证明赛事水准不俗。「超劲赤兔」冲程较短，增程跑千六可跟前一点，上仗留到最后全因排十三档，今次排五档会调整跑法，且看能否赢马。

第十一场三班千四米，罗富全安排两战两胜的「极上纱珑」出战，很大机会与「超劲赤兔」起孖而回，既然蹄下败将大多赢马，相信升班也无阻力。

第十场：5超劲赤兔

第十一场：9极上纱珑