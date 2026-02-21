Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│「辣得快」再战直路赛

名家专栏
更新时间：14:45 2026-02-21 HKT
发布时间：14:45 2026-02-21 HKT

明日年初六沙田赛事，香港马王「嘉应高升」将在沙田马场出战一级赛女皇银禧纪念杯，若再赢出便超越「精英大师」20年前创下的17连胜纪录，相信不少马迷和小记一样，明日会全力为「嘉应高升」打气。小记曾经在日本见证「精英大师」扬威日本短途锦标的一刻，因而对此马有情意结，相隔多年，现时全球最高分草地马「嘉应高升」挑战「精英大师」的纪录，万分期待。

明日头场四班一千米赛，「辣得快」将出战曾经上名的直路赛，路有根据。小记访问吴少莺的哥哥吴少庭，他说：「『辣得快』今次第三次上阵，相信比头两次表现会更成熟，其实力不错，初出一役只负于明日之星『兴驰千里』入位。『辣得快』今场都有不少对手，不过只要正常发挥，我认为马儿有力前列归来。」

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
23小时前
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
02:06
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
即时国际
5小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
2026-02-20 13:27 HKT
日本福冈有兽父强奸两名亲女。iStock
日本福冈兽父连环强奸 15岁长女诞「胞弟」14岁次女要堕胎
即时国际
4小时前
AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事
将军澳AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事
生活百科
2026-02-20 11:07 HKT
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
影视圈
2026-02-20 13:30 HKT
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
影视圈
5小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
3小时前
新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便
新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便
生活百科
19小时前
农历新年｜初四茶餐厅收加二 网民斥饮食界黑暗 黄家和：员工及临时工时薪较平时高三成
农历新年｜初四茶餐厅收「加二」网民批「抢钱」 黄家和：员工时薪较平时高三成
社会
21小时前