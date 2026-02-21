甜甜小记│「辣得快」再战直路赛
更新时间：14:45 2026-02-21 HKT
明日年初六沙田赛事，香港马王「嘉应高升」将在沙田马场出战一级赛女皇银禧纪念杯，若再赢出便超越「精英大师」20年前创下的17连胜纪录，相信不少马迷和小记一样，明日会全力为「嘉应高升」打气。小记曾经在日本见证「精英大师」扬威日本短途锦标的一刻，因而对此马有情意结，相隔多年，现时全球最高分草地马「嘉应高升」挑战「精英大师」的纪录，万分期待。
明日头场四班一千米赛，「辣得快」将出战曾经上名的直路赛，路有根据。小记访问吴少莺的哥哥吴少庭，他说：「『辣得快』今次第三次上阵，相信比头两次表现会更成熟，其实力不错，初出一役只负于明日之星『兴驰千里』入位。『辣得快』今场都有不少对手，不过只要正常发挥，我认为马儿有力前列归来。」
陈嘉甜
